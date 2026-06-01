Task force di Polizia e Vigili a Pozzuoli: identificate 166 persone

POZZUOLI – Continuano i controlli serrati nel fine settimana da parte di personale del Commissariato di Pozzuoli unitamente a personale della Polizia Municipale, volti al contrasto della movida violenta nel centro cittadino, sono 166 le persone identificate tra cui molti minori, sono stati esperiti numerosi posti di controllo in zona “Piazza a Mare” con 60 veicoli controllati, 6 sanzioni al codice della strada elevate e 3 fermi amministrativi di veicoli. Inoltre sono stati denunciati due soggetti con precedenti penali per inottemperanza al foglio di via e divieto di accesso nelle aree urbane, inoltre veniva sequestrata una patente falsa dove sono ancora in corso accertamenti.