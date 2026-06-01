Minacce a Sabino, la solidarietà dell’intero consiglio comunale di Quarto

QUARTO – Il Consiglio Comunale di Quarto ha espresso “la più ferma condanna per le gravi frasi intimidatorie rivolte al Sindaco Sabino e manifesta piena e convinta solidarietà nei suoi confronti”. “Le gravi minacce – si legge in un documento a firma di tutti i consiglieri comunali – ricevute in seguito all’abbattimento dei silos dell’ex cementificio un tempo sotto il controllo del clan Nuvoletta – Polverino, sono un attacco al percorso di restituzione alla collettività dei beni confiscati, simbolo di riscatto, legalità e speranza per l’intera città. Di fronte a qualsiasi forma di minaccia, intimidazione o pressione riconducibile alla criminalità organizzata, le istituzioni devono mostrarsi unite e compatte, senza distinzioni politiche. Tali episodi rappresentano un attacco non solo alla persona del Sindaco, ma all’intera comunità e ai valori di legalità, libertà e partecipazione democratica che la contraddistinguono. Nel ribadire la fiducia nell’operato delle forze dell’Ordine – si legge – e della Magistratura, i Consiglieri Comunali confermano il proprio sostegno al Sindaco Sabino, auspicando che i responsabili vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia. L’intero Consiglio comunale si stringe attorno al Sindaco e rinnova il proprio impegno a difesa della legalità e delle istituzioni, respingendo con determinazione ogni tentativo di condizionamento criminale.”