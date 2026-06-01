POZZUOLI/ Operai senza sede e mezzi in strada: caos nella raccolta rifiuti

POZZUOLI – Mattinata di caos a Pozzuoli, sponda raccolta rifiuti. Dopo l’aggiudicazione a una nuova ditta del nuovo bando di gara indetto dal comune, vanno avanti i problemi nelle operazioni di avvicendamento con la De Vizia, che per 18 anni ha gestito il servizio in città. Questa mattina decine di operai sono rimasti senza una sede, costretti a darsi appuntamento nei pressi dell’ex biblioteca comunale al Rione Toiano. «Siamo rimasti senza divise, scarpe anti infortunistiche e tutto l’occorrente. Qui ci sono appena tre stanzini per decine di noi» raccontano gli operai. Intanto disagi si sono manifestati anche per quanto concerne gli spazi riservati ai mezzi per la raccolta, che questa mattina sono stati parcheggiati nei pressi di alcune abitazioni suscitando le proteste dei residenti.