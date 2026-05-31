POZZUOLI/ Caos al porto, cresce la protesta: chieste le dimissioni dell’assessore alla mobilità Vittorio Gloria

POZZUOLI – Non si placa la polemica dopo il caos a porto di Pozzuoli. Il movimento “Uniti per Pozzuoli” con una nota ha chiesto le dimissioni dell’Assessore alla Mobilità Vittorio Gloria. «La vicenda relativa all’esclusione dei bus turistici dall’area portuale rappresenta l’ennesima dimostrazione di un modo di amministrare che non condividiamo: decisioni assunte senza un adeguato confronto con gli operatori del settore e senza prevedere soluzioni alternative realmente praticabili. – è quanto fa sapere il movimento che fa capo all’ex vicesindaco Filippo Monaco – Oggi assistiamo a disagi per turisti, accompagnatori, autisti e operatori economici, con persone costrette a percorrere tratti privi di adeguati marciapiedi e condizioni di sicurezza. Un provvedimento che sta danneggiando l’immagine turistica di Pozzuoli e creando difficoltà a chi ogni giorno lavora per promuovere il nostro territorio. Quando una scelta amministrativa produce effetti così negativi e genera una protesta diffusa tra gli operatori, è necessario assumersi la responsabilità politica delle proprie decisioni. Per queste ragioni chiediamo le dimissioni dell’Assessore Gloria e l’immediata apertura di un tavolo di confronto per individuare soluzioni che garantiscano sicurezza, mobilità e tutela delle attività turistiche ed economiche della città.»