POZZUOLI/ Rifiuti dati alle fiamme: grosso incendio sulla spiaggia delle “Monachelle”

POZZUOLI – Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio sulla spiaggia delle “Monachelle” ad Arco Felice. In fiamme quintali di rifiuti che erano stato accatastati lungo l’arenile. Il rogo, di natura dolosa, è visibile a chilometri di distanza e sta alimentando una grossa nube di fumo che sta invadendo l’intera area. La scena è stata ripresa dai clienti delle attività commerciali che sorgono sul belvedere di Pozzuoli e che a causa del fumo sono stati costretti a lasciare la zona.