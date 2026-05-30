El Pocho Lavezzi sceglie Pozzuoli: vacanze nell’area flegrea

POZZUOLI – Ezequiel Lavezzi “El Pocho” ha scelto Pozzuoli e i Campi Flegrei come meta per trascorrere qualche giorno di vacanza. L’asso argentino, giunto a Napoli per la partita delle “Legends” giocata in settimana, ha deciso di soggiornare all’hotel “Gli Dei”, nel punto più alto della città dove il panorama è paradisiaco e le isole di Capri, Ischia e Procida sembrano disegnate sulla tela di un pittore. Lavezzi, accompagnato dalla moglie, è stato accolto dalla titolare Imma Martusciello (nella foto con lui) e dal fratello Gennaro.