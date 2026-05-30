Caffè PUTEOLI festeggia 3 anni – IL VIDEO

POZZUOLI – Caffè PUTEOLI festeggia 3 anni. Tra il profumo del mare ed il calore dei Campi flegrei, nasce un caffè che racconta l’anima di Pozzuoli. Intenso autentico e ricco di tradizione, ogni tazzina racchiude il gusto di una terra unica, fatta di storia e passione. Assapora il vero aroma puteolano: Caffè Puteoli un momento di piacere che sa di casa, di vicoli antichi e di tramonti sul porto. Nato 3 anni fa Grazie alla visione di un giovane imprenditore di Pozzuoli, Giovanni Di Costanzo, Questo progetto è diventato simbolo di qualità, identità e amore per il territorio. Grazie al prezioso consiglio di Fabio Costigliola, Gianni ha realizzato il video celebrativo in una location simbolica e significativa come il Rione Terra. Un ringraziamento speciale al Videomaker Michele Giuliano per aver raccontato, attraverso immagini ed emozioni, l’essenza autentica della nostra terra. *articolo promozionale