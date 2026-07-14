Concessionaria distrutta dalle fiamme a Pozzuoli «Continueremo a investire in questa terra straordinaria»

POZZUOLI – «Fare impresa significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare. L’incendio che nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio, si è sviluppato nell’area boschiva di Agnano e ha coinvolto anche la sede Autouno di via Antiniana, provocando gravi danni alla struttura e distruggendo irrimediabilmente numerose vetture, rappresenta una di quelle prove. Un disastro ambientale, prima di tutto, ma anche una ferita profonda per la nostra azienda. Perché dietro ogni automobile, ogni spazio e ogni investimento ci sono il lavoro quotidiano di tante persone, la fiducia dei nostri clienti e la volontà di contribuire, ogni giorno, alla crescita del territorio nel quale oltre dieci anni fa abbiamo deciso di investire.» È quanto fa sapere Autouno Group, la concessionaria di auto pesantemente colpita ieri dall’incendio che ha devastato la zona di Agnano.

I DANNI – «I Campi flegrei – si legge – rappresentano una terra straordinaria, che prima di tutto insegna il valore della resilienza. Chi sceglie di fare impresa qui sa di stringere un patto con la comunità, con la sua storia e con il suo futuro. Un patto che non viene meno quando il cammino si fa più difficile, perché proprio nei momenti critici una scelta rivela il suo significato più autentico. Per questo, nonostante i danni subiti e le inevitabili conseguenze economiche, il nostro impegno resta immutato. Siamo già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività della nostra sede e continuare a garantire ai nostri clienti i servizi, l’assistenza e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono Autouno». Una promessa ribadita a gran voce dal CEO, Ciro Veneruso: «Continueremo a investire in questa terra con la stessa convinzione che ci ha guidati fin dall’inizio, perché crediamo che il valore di un’impresa non si misuri soltanto nei risultati, ma anche nella determinazione con cui affronta gli imprevisti, ricostruisce e riparte. Desideriamo ringraziare tutti coloro che in queste ore ci hanno manifestato vicinanza e affetto. Ogni messaggio ricevuto ci ricorda che un’azienda è fatta prima di tutto da persone e di relazioni, ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la forza per guardare avanti. Fare impresa significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare.»

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