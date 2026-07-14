Il Comune di Bacoli celebra i primi 10 anni di Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra

BACOLI – A dieci anni dalla riapertura, Villa Ferretti rappresenta uno dei casi più significativi di riutilizzo pubblico di un bene confiscato. Un risultato che va oltre il semplice recupero dell’immobile: la vera sfida, infatti, è stata quella di costruire nel tempo un modello di gestione capace di attrarre istituzioni, investimenti e attività permanenti, evitando il rischio dell’abbandono. Dieci anni dopo, l’amministrazione comunale di Bacoli intende dar vita ad una iniziativa mirata a costruire uno spazio pubblico di confronto tra istituzioni, associazioni, organizzazioni sociali, mondo della cultura, professionisti e cittadini per elaborare proposte concrete sul governo dei beni comuni e sul futuro del territorio flegreo. Nasce, così, una due giorni di full-immersion amministrativa ed istituzionale di approfondimento e confronto incentrate sulla gestione del patrimonio pubblico attraverso 10 tavole rotonde, tutte aperte al pubblico ed alla cittadinanza.

Dieci panel tematici per celebrare i 10 anni dall’apertura al pubblico del parco di Villa Ferretti, bene confiscato alla criminalità organizzata, alla presenza di oltre 50 personalità del mondo della politica, degli enti pubblici, della scuola, della cultura, dell’associazionismo e delle categorie sociali. L’obiettivo è scrivere insieme “La Carta dei Beni Comuni”. Al termine di ogni giornata, le serate saranno allietate da due concerti aperti a tutti al parco di Villa Ferretti (ore 20): il 20 Luglio il “Duo Parthenope”, con musiche di Ludovico Einaudi a cura del M° Angelo Barletta al pianoforte e del M° Francesco Scalzo al violoncello; il 21 Luglio la voce di Monica Sarnelli.