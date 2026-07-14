Effetto Sinner sulla Campania: ultima nella classifica della passione per il tennis, ma con 7.600 agonisti già in campo

NAPOLI – Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato in rimonta su Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), trova in Campania l’ultimo territorio ancora da conquistare. Secondo l’Indice dell’Effetto Sinner (IES), lo studio di Casinos.com che misura la passione per il tennis delle regioni italiane, la Campania chiude la classifica al ventesimo posto con 33,3 punti su 100: ultima o quasi in ogni voce, dalla pratica (una persona in campo ogni 736, contro una media nazionale di una ogni 400) alle ricerche su Jannik Sinner, Jasmine Paolini e sul tennis in generale. Eppure il quadro contiene un dato che smentisce l’idea di un deserto: con 7.600 agonisti attivi la Campania ha il secondo bacino di giocatori dell’intero Mezzogiorno, a soli 51 tesserati dalla Sicilia che guida il Sud, e più di regioni ben piazzate in classifica come Liguria e Marche. In valore assoluto, i campani che giocano a tennis sono più dei liguri: è la scala dei quasi sei milioni di abitanti a diluirli. C’è anche un segnale sul fronte del tifo: il miglior piazzamento digitale della regione arriva nelle ricerche sulla Coppa Davis, dove la Campania sale al diciassettesimo posto a pari merito con la Sicilia. Il tennis azzurro di squadra, evidentemente, è la porta da cui la passione ha iniziato a entrare.

LA METODOLOGIA – Nel resto della classifica, il Trentino-Alto Adige domina con 94,2 punti davanti alla sorpresa Umbria (77,9) e alla Liguria (77,5), con le ultime sei posizioni occupate interamente da regioni del Mezzogiorno. “L’ultimo posto della Campania va letto con attenzione: il secondo esercito di agonisti del Mezzogiorno è già in campo”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Il tennis campano non parte da zero: parte da settemilaseicento tennisti. Se l’Effetto Sinner attecchisce qui, cambia la classifica di mezza Italia”. L’Indice dell’Effetto Sinner (IES) assegna a ogni regione un punteggio da 0 a 100 composto per il 40% dalla pratica agonistica (giocatori agonisti attivi ogni 100.000 abitanti, elaborazione su dati TennisTalker e FITP, popolazione residente ISTAT) e per il 10% da ciascuna di sei ricerche Google analizzate su base regionale nel triennio 1 luglio 2023 – 30 giugno 2026 (argomenti Google Trends): Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Tennis, Tennis in TV, Torneo di Wimbledon e Coppa Davis.