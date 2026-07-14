A Pozzuoli “Intrecci d’Anima: Arte, Poesia e Amore in dialogo” per promuovere i valori dell’inclusione

POZZUOLI – “Intrecci d’Anima: Arte, Poesia e Amore in dialogo” è un’iniziativa culturale ideata con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra differenti linguaggi artistici, favorendo l’incontro tra arti visive e poesia in un contesto di elevato valore culturale, sociale e civile. L’evento – in programma il 17 e 18 luglio – nasce dalla volontà di offrire alla cittadinanza un’esperienza culturale aperta e partecipata, nella quale immagini e parole si intrecciano in un percorso espressivo dedicato al tema universale dell’amore, inteso quale valore fondante delle relazioni umane, della memoria, dell’identità, dell’inclusione e della coesione sociale. Le serate saranno introdotte dalle organizzatrici dell’iniziativa, Filo Castaldo e Rosa Pollio, che illustreranno le finalità del progetto e il valore culturale dell’evento. Protagonista dell’iniziativa sarà la poetessa Emanuela Botti, in arte BoEm, che accompagnerà il pubblico in un percorso di letture e riflessioni dedicate ai temi dell’amore, dell’identità, della memoria e delle relazioni umane. Nel corso delle serate dialogherà con la giornalista Francesca Piccolo, offrendo un momento di approfondimento dedicato alla poesia contemporanea e al proprio percorso artistico. Ad arricchire il percorso poetico sarà l’esposizione delle opere degli artisti dell’Associazione Artisti Flegrei, presieduta da Mariarosaria Rimauro.

L’EVENTO – La manifestazione sarà inaugurata con i saluti dell’Associazione “La Libellula”, rappresentata dalla Presidente Maria Orlando, e del Dott. Dario Mancino, Dirigente del Centro Terapeutico Azzurra e Aurora, realtà impegnata sul territorio nel sostegno ai bambini con disturbo dello spettro autistico. All’esterno di Palazzo Migliaresi sarà allestito uno stand informativo dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla promozione delle attività svolte dall’Associazione. Entrambe le serate saranno accompagnate dall’esibizione dei musicisti della Posteggia Napoletana, che contribuiranno a valorizzare la tradizione musicale del territorio, creando un’atmosfera di particolare suggestione e favorendo il dialogo tra poesia, arti visive e musica. Al termine degli incontri sarà offerto un aperitivo solidale, quale momento di condivisione e socialità, finalizzato anche a sostenere le attività di carattere sociale promosse nell’ambito dell’iniziativa.

L’iniziativa intende promuovere la cultura quale strumento di inclusione, partecipazione e crescita della comunità, creando occasioni di incontro tra artisti, autori, istituzioni e cittadini, favorendo una fruizione consapevole e condivisa delle arti. La scelta di Palazzo Migliaresi, nel suggestivo scenario del Rione Terra di Pozzuoli, risponde alla volontà di valorizzare uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico, artistico e culturale della città, contribuendo alla promozione del territorio e all’arricchimento dell’offerta culturale rivolta alla cittadinanza e ai visitatori. L’iniziativa, aperta al pubblico dalle 17 alle 21 e a ingresso gratuito, si inserisce tra le attività volte alla diffusione della cultura, alla valorizzazione delle eccellenze artistiche locali e alla promozione dei valori della solidarietà, dell’inclusione sociale e della partecipazione civica, perseguendo finalità pienamente coerenti con gli obiettivi di promozione culturale e sociale sostenuti dall’Amministrazione Comunale. Sono previsti i saluti istituzionali di: Luigi Manzoni, Sindaco della Città di Pozzuoli; Maria Magliulo, Vicesindaco e Assessore al Commercio; Carla Lardone, Assessore alle Politiche Sociali; Mariasole La Rana, Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità; Salvatore Caiazzo, Assessore all’Ambiente.