POZZUOLI/ «Strage di gatti sul lago d’Averno»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Redazione, vi contatto per chiedervi se fosse possibile dare spazio e condividere l’appello di una volontaria che, ogni giorno, si prende cura della colonia felina del Lago d’Averno. Purtroppo, nella giornata di ieri, la volontaria ha assistito a un episodio di estrema gravità: alcuni gatti della colonia sono stati uccisi da cani padronali lasciati liberi, con conseguenze atroci. Un evento che ha profondamente colpito chi, con dedizione e amore, si occupa quotidianamente della loro tutela. Da mesi questa volontaria, insieme ad altri cittadini, cerca di sensibilizzare l’amministrazione affinché vengano installate telecamere di sorveglianza e venga avviata una riqualificazione dell’area. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi di violenza, contrastare il continuo abbandono di animali e garantire maggiore sicurezza ai gatti che vivono nella colonia. Vorrei ricordare che le colonie feline sono tutelate dalla Legge Quadro n. 281 del 1991, che riconosce e protegge i gatti che vivono in libertà. Non si tratta quindi solo di una questione di sensibilità verso gli animali, ma anche del rispetto di una normativa dello Stato italiano. Purtroppo i cittadini, nonostante l’impegno e le numerose segnalazioni, fanno molta fatica ad attirare l’attenzione delle istituzioni. Per questo credo che un giornale locale possa contribuire a dare visibilità a questa vicenda e a un appello che merita di essere ascoltato, affinché si possa finalmente intervenire prima che si verifichino altre tragedie» (Francesca Menafra)