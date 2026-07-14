Colpo di scena a Bacoli: riapre “American Auto”

BACOLI – American Auto riapre a Bacoli. Ad annunciarlo è stato Errico Ioffredo su Tik Tok con un video pubblicato online. A confermare la riapertura del rivenditore di auto è lo stesso Comune di Bacoli, con una determina pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente, a seguito della sentenza del Tar, la numero 123/2026, che ha annullato i provvedimenti comunali con la revoca della licenza commerciale. Ioffredo aveva già spiegato che la sede di Bacoli sarebbe restata chiusa fino ad inizio luglio, in attesa della sentenza del Tar.

LA SENTENZA – La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale arriva dopo che lo stesso Tar Campania aveva respinto la richiesta di sospensiva contro l’ordinanza di chiusura, dando ragione al Comune e condannando il privato al pagamento delle spese. Ora invece Ioffredo è riuscito a ribaltare il giudizio preventivo ed oggi ha annunciato l’imminente riapertura della concessionaria. L’attività era stata chiusa, in un primo momento, perchè, secondo il Comune, presentava diverse difformità rispetto a quanto dichiarato nella segnalazione d’inizio attività. Il successivo decreto del Tar Campania ha, però , smentito quanto provato dal Comune.