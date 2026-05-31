POZZUOLI/ Svolta alla RSA di Toiano: subentra la nuova gestione

POZZUOLI – C’è attesa per l’insediamento della nuova azienda alla RSA di Toiano. Dopo giorni di proteste e in attesa di percepire gli ultimi due stipendi maturati, per i quaranta lavoratori domani potrebbe arrivare la svolta. La società cooperativa Innotech lascerà il passo alla”Nuova Luce”, altra cooperativa pugliese che prenderà la gestione della struttura per anziani. Intanto al fianco dei lavoratori si sono mosse le istituzioni locali insieme al sindacato della Cgil. Nella giornata di venerdì, durante uno sciopero di due ore indetto davanti alla struttura, oltre al deputato Antonio Caso del Movimento 5 Stelle hanno portato la loro vicinanza anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il presidente del consiglio Mimmo Pennacchio.

presenti ieri anche il sindaco e il persidente del consiglio che hanno manifetstao la loro vicinanza ai lavoratori