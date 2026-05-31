Contromano e fuga pericolosa: carabinieri arrestano un 19enne

BAGNOLI – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 19enne e denunciato un 17enne per fuga pericolosa. Sta per sorgere il sole tra le strade di Bagnoli. Una gazzella dei carabinieri sta pattugliando le vie del quartiere quando nota due giovani a bordo di uno scooter, entrambi senza casco, compiere una manovra azzardata.

Alla vista dei carabinieri il giovane alla guida decide di invertire la marcia.

I militari seguono lo scooter e gli intimano l’alt, ma il 19enne alla guida non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Dopo un breve inseguimento lo scooter è stato bloccato in via Coroglio. I giovani dovranno rispondere di fuga pericolosa.