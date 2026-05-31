POZZUOLI/ Auto con gatto all’interno finisce nel lago d’Averno: proprietaria si tuffa e lo salva

POZZUOLI – Una storia di eroismo e d’amore che arriva da Pozzuoli. Protagonista è Valentina Buccolini, volontaria di Legambiente e imprenditrice di Pozzuoli che gestisce il centro cinofilo al lago d’Averno. Proprio in quello che Dante definì la “porta dell’inferno” che Valentina ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella del piccolo animale che si era introdotto nella sua vettura. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di domenica quando Valentina, in procinto di lasciare il centro, ha aperto il cancello della struttura dopo aver inserito il freno mano alla vettura.

IL SALVATAGGIO – Qualcosa, però, non ha funzionato e l’auto, improvvisamente, è scivolata in acqua sotto gli occhi della donna che senza esitare un attimo si è tuffata in acqua riuscendo a mettere in salvo il piccolo animale, che è stato tirato fuori dall’abitacolo. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Per la donna e per il piccolo animale non ci sono state conseguenze. La vettura è stata recuperata dall’acqua con l’ausilio di una gru. Durante le verifiche all’interno dell’abitacolo il freno a mano è risultato ancora inserito, particolare che farebbe ipotizzare a un guasto tecnico come causa alla base dell’incidente.