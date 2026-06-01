POZZUOLI/ Schiaffi e calci alla nonna: arrestato un 28enne

POZZUOLI – A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 28enne del posto. La vittima è la nonna dell’arrestato. Lui abita a casa dell’anziana. Lo scorso 24 maggio la 73enne lo aveva denunciato. Aggressioni fisiche e verbali avevano spinto la vittima a denunciare il proprio nipote spesso violento e ubriaco. Il codice rosso viene attivato ma durante la notte una signora citofona alla caserma dei carabinieri di Pozzuoli. E’ la madre del 28enne, piange disparata. Suo figlio ha picchiato la nonna. La vittima è a casa ed è a terra. L’uomo aveva mantenuto la promessa fatta sulla storia social. E’ tornato a casa ed ha aggredito sua nonna. I militari raggiungono l’abitazione della 73enne e contattano il 118. Il 28enne è lì e viene arrestato. La vittima è stata trasferita in ospedale, per lei una prognosi di 30 giorni. Il 28enne è in carcere.