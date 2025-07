Il Regista partenopeo Samuel Corsaro tra i finalisti del “Premio Internazionale cinematografico Corto Flegreo 2025”

POZZUOLI – Dopo l’ottima presentazione dello scorso 10 Maggio, tenutasi presso la “Sala Ostrichina” del Parco Borbonico del Fusaro, che ha coinvolto numerosi protagonisti del mondo del cinema, e appassionati dell’universo cinematografico, continua l’incredibile percorso del cortometraggio “La Porta del Perdono” del giovane regista Samuel Corsaro (Produzione Corsaro Film), selezionato tra i finalisti della Sezione Competitiva della V Edizione del Premio Internazionale Cinematografico “Corto Flegreo 2025” in programma dal 12 al 15 Luglio con la serata di premiazione prevista presso l’incantevole location del Castello di Baia.

I TEMI – Oltre trecento sono state le candidature pervenute nelle quattro sezioni del Premio Corto Flegreo (Competitiva, Scuole, Stellare, Oltre) e che confermano ancora una volta l’impegno teso alla promozione della magia dell’arte cinematografica,combinata al racconto e alla divulgazione territoriale delle bellezze del territorio flegreo. La serata di proiezione dei Corti Finalisti (Sezione Competitiva) della V Edizione avrà luogo il giorno 14 Luglio all ore 20 nella location di Villa Avellino a Pozzuoli. Nel 2023, il giovane regista Samuel Corsaro, fu finalista al premio Corto Flegreo, vincendo l’importante premio Social,con il cortometraggio “Il viaggio tra le leggende”, mentre nel 2024, si impose tra i protagonisti della rassegna con il corto “Tra le ombre e i sussurri”, anch’esso finalista, e classificatosi al terzo posto.

LA MANIFESTAZIONE – Il Festival Internazionale Corto Flegreo 2025 si avvale già dalle passate edizioni della preziosa collaborazione di enti del calibro del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Il Parco Regionale, Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, la Regione Campania, l’Ente Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Quarto Monte di Procida e Procida. Organizzato dalla Associazione culturale Libera aps, e con importanti membri di giuria , l’edizione 2025, vedrà ben sei premi in palio suddivisi in : Premio Amplitheatrum (Primo Class),Premio Mirabilis (Secondo Class), Premio Miseno (Terzo Class), Premio Macellum (Vincitore Sezione Scuole), Premio Sibilia (Vincitore Sezione Stellare), Premio Social Like. La Sezione Premi Speciali poi sarà cosi suddivisa : Premio Speciale Regia, Premio della Critica, Premio Fotografia, Premio Miglior Colonna Sonora Inedita e Premio Audiovsual Napoli Hub, assegnati in ordine dal regista Antoni Centomani, dal critico cinematografico Valerio Caprara, dal fotograto Luciano Ferrara, dal Conservatorio San Pietro a Majella, e da Apogeo Ets. Oltre i premi in palio, ai concorrenti finalisti sarà offerto gratuitamente un casting professionale dell’attore e regista Stefano Moffa e al vincitore un contratto di distribuzione cinematografica festivaleria della Sly Production, inoltre al vincitore del Premio Audiovsual Napoli Hub, verrà garantito l’accesso al terzo ciclo di formazione e inserimento dell’omonimo corso promosso da Altra Napoli EF e Apogeo ETS. Tra i finalisti sarà selezionato il Corto a cui verrà applicato l’interssante format interattivo che trasformerà l’opera cinematografica in un film/gioco realizzato dalla società Jesus Interaction.