POZZUOLI/ Turista diretto al bus si accascia: soccorso dal 118

POZZUOLI – Un 50enne di Pescara questo pomeriggio è stato soccorso dai sanitari del 118 in via Fasano, a Pozzuoli. Il turista era diretto a uno dei bus parcheggiati nei pressi del tunnel Tangenziale-Porto quando si è accasciato in seguito a una lipotimia. Dopo aver ricevuto sul posto le cure del caso, è ripartito con la sua comitiva alla volta dell’Abruzzo. Secondo quanto ricostruito il gruppo di turisti era sbarcato dalle isole al porto di Pozzuoli.