Bus al porto di Pozzuoli, vertice in Regione con i sindaci

NAPOLI – La questione degli imbarchi al porto di Pozzuoli, con la problematica legata all’ordinanza che vieta l’accesso ai bus turistici al molo, sarà uno dei temi della riunione convocata per questa mattina alle 11 a Napoli dall’assessore regionale Casillo. Presenti i sindaci delle isole di Ischia e Procida e del comune di Pozzuoli. La riunione avrà luogo presso la sede della giunta regionale a Santa Lucia. All’ordine del giorno i temi di sicurezza e viabilità in relazione ai flussi turistici da e per le isole del golfo.