Il puteolano Massimiliano Longobardo ottiene il suo quinto riconoscimento letterario nazionale

VISCIANO (NA) – Nuovo riconoscimento letterario per il poeta puteolano Massimiliano Longobardo che ha conquistato una menzione speciale per la sezione Poesie Inedite alla III Edizione Nazionale del “Premio delle Arti Ipazia E.T.S.”. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 23 maggio nella splendida cornice della Chiesa Monumentale di San Sebastiano. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Ipazia E.T.S., guidata dal presidente Antonio Soviero, ha ottenuto anche quest’anno prestigiosi patrocini – tra cui quelli del Parlamento Europeo, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Visciano – a testimonianza dell’alto valore culturale della manifestazione. La serata, che è stata condotta da Filomena Carrella, giornalista e scrittrice, affiancata da Teresa Castaldo, ha visto tra gli altri l’intervento dell’on. Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio Regionale della Campania. Vero e proprio catalizzatore di entusiasmo è stato infine l’ospite d’onore della serata, lo scrittore e umorista napoletano Amedeo Colella, che con la sua innata verve ha saputo regalare momenti di riflessione attraverso racconti legati alla tradizione partenopea. Il premio si è confermato un appuntamento imprescindibile per valorizzare il talento, celebrare le arti e tenere vivo il legame con la cultura del territorio.

IL COMPONIMENTO INEDITO – Con questa menzione, Longobardo sale al suo quinto riconoscimento letterario nazionale, il terzo ottenuto proprio con l’Associazione Ipazia, a cui si aggiungono la menzione d’onore al Premio Virgilio 2025 (sezione giornalistica) e la più recente segnalazione di eccellenza al concorso internazionale “Emozioni Poetiche 2026”. Il componimento premiato, intitolato “Canto di Gaza”, riflette lo schema rimico del sonetto (due quartine a rima alternata e due terzine a rima replicata, con netta prevalenza del verso endecasillabo). Esso si traduce in un commovente e lucido grido d’aiuto che fotografa un dramma umanitario, sottolineando il forte contrasto tra distruzione e innocenza, e lanciando un appello universale alla pace. Qui la versione video, realizzata da Ciro Sannino, con l’intensa interpretazione di Veronica Siciliano, attrice e docente dell’Istituto Pitagora di Pozzuoli.