«Rifiuti non raccolti a Pozzuoli: con il caldo situazione inaccettabile»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «È ormai trascorsa una settimana dall’ultima volta che hanno provveduto ad effettuare il ritiro dei rifiuti, cosa segnalata al comune tramite il loro servizio whatsapp e alla stessa De Vizia tramite mail. Non abbiamo avuto nessuna informazione circa eventuali problematiche e, peggio ancora, non ci sono mai stati consegnati tutti i bidoni per cui si è costretti a lasciare tutto a terra a disposizione di animali che rompono le buste in cerca di cibo. Con il caldo e la fermentazione sta diventando veramente inaccettabile la situazione» (Marco E.)