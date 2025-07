POZZUOLI/ Tornano in funzione le ZTL

POZZUOLI – Saranno riattivate domani (domenica 6 luglio), a partire dalle ore 07:00, le Zone a Traffico Limitato nella città di Pozzuoli. È quanto stabilito da un’ordinanza sindacale attraverso la quale vieve revocata la sospensione dell’efficacia delle ZTL interessa i varchi elettronici di Corso Umberto I a via Napoli e dell’area pedonale di via Serapide. Pertanto, al fine di non incorrere in contravvenzioni, i cittadini privi di autorizzazione al transito non percorrere Corso Umberto I e via Serapide.