POZZUOLI/ Auto sfasciate all’esterno di una discoteca «Ai parcheggiatori dati 5 euro»

POZZUOLI – Finestrini sfasciati e auto depredate all’esterno della discoteca “Paradiso” in via Campiglione nonostante la sosta abusiva pagata 5 euro ogni macchina. “Oltre 10 auto colpite, episodi che si ripetono spesso” affermano le vittime. Diversi cittadini si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli dopo che la scorsa notte si sono ritrovati i finestrini delle auto, parcheggiate in via Campiglione all’esterno di una nota discoteca, completamente sfasciati e alcuni hanno anche subito il furto degli oggetti personali custoditi all’interno delle vetture. “Quando siamo arrivati un parcheggiatore abusivo ci ha chiesto 5 euro per la sosta e noi glieli abbiamo dati” racconta una delle vittime, “mai ci saremmo aspettati di trovare le nostre auto in queste condizioni una volta usciti dalla discoteca. Oltre 10 macchine avevano i finestrini distrutti e ad alcuni hanno rubato giacche, camice, borse e altri oggetti personali. A quanto ci hanno raccontato alcune persone che frequentano spesso il locale, questa non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo” conclude una vittima.

L’APPELLO – “Chiedo che la zona venga attenzionata dalle forze dell’ordine – afferma il deputato Borrelli – Non è tollerabile che sistematicamente i clienti di una discoteca vengano derubati sempre con gli stessi metodi. Basterebbe installare un sistema di videosorveglianza come deterrente per i furti. Una zona infestata da parcheggiatori abusivi che, ricordo a tutti, vanno denunciati e non pagati con laute mance da 5 euro a macchina. Pagarli significa rendersi complici e così facendo nono riusciremo mai ad estirpare questa piaga”. Ha così concluso Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.