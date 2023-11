CALCIO/ Pareggio amaro per la Puteolana contro il Pompei: la società minaccia il ritiro dal campionato

POMPEI – In una partita vibrante allo Stadio Caduti di Brema, la Puteolana 1902 ha dovuto accontentarsi di un pareggio 1-1 contro il Pompei, un risultato che lascia un sapore amaro in bocca per i flegrei, soprattutto dopo aver condotto per gran parte della partita. Il primo tempo è stato un susseguirsi di emozioni con occasioni da entrambe le parti. La Puteolana è stata particolarmente vivace, con Battaglia che ha colpito un palo e occasioni sprecate da Guarracino per il Pompei. Tuttavia, la decisione dell’arbitro di ammonire soltanto un difensore del Pompei per un fallo da ultimo uomo ha sollevato dubbi e discussioni. Nonostante ciò, la Puteolana è andata in vantaggio al 44′ grazie ad un’azione ben orchestrata da Laringe sulla sinistra, con Alvino che ha finalizzato portando i suoi in vantaggio. Nella ripresa, la Puteolana ha mancato l’occasione di chiudere la partita, con Prisco e Guglielmo che non sono riusciti a concretizzare da posizioni favorevoli. Questo ha lasciato spazio al Pompei per recuperare, e Malafronte, subentrato nella seconda metà, ha pareggiato di testa al 85′. Un altro episodio controverso ha caratterizzato i minuti finali: Laringe, lanciato in contropiede, è stato atterrato da un difensore del Pompei, ma l’arbitro ha deciso di non intervenire, lasciando così invariato il risultato finale. Il pareggio finale lascia la Puteolana 1902 con un senso di insoddisfazione, soprattutto per il vantaggio acquisito e le discutibili decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento della partita. La squadra flegrea, pur mostrando momenti di brillantezza, dovrà riflettere su come capitalizzare meglio le opportunità create e gestire i momenti cruciali delle partite future.

LA MINACCIA – Con una nota la società della Puteolana ha minacciato di voler ritirare la squadra dal campionato «La Puteolana 1902 è stanca dei torti arbitrali che sta subendo ormai da settimane. Nell’azione allegata nel video non è possibile che il direttore di gara non chiami il fallo in favore dei granata, ma non è l’unico episodio dubbio del match. Nella partita appena conclusa l’/arbitro ha dimostrato di essere inadeguato per tali categorie. In avvio di gara un difensore del Pompei (ultimo uomo) saltato da Laringe, ha bloccato il pallone con le mani, ma l’arbitro ha unicamente optato per l’ammonizione, nonostante fosse espulsione, a nostro parere, netta. Lnd ancora una volta ci ha mancato di rispetto, di questo passo saremmo costretti ad abbandonare il campionato e a ritirare la squadra; quest’oggi l’ennesima brutta pagina di sport campano che abbiamo vissuto.»

POMPEI: Capece, Arrivoli (84’ Tomolillo), Di Girolamo, Balzano, Velotti, Salvati (54’ Matute), Baumwollspinner (60’ Nuvoli), Tarascio (74’ Malafronte), Di Paola, Varsi (34’ Caso Naturale), Guarracino. A disp.: Mele, Avella, Riccio, Busiello. All.: Maradona jr.

PUTEOLANA: Pirone, Amelio, Battaglia, Rinaldi, Puzone (77’ Risolino), Catinali (85’ Palumbo), Pontillo, Guglielmo (73’ Pesce), Alvino (68’ Di Finizio), Prisco (77’ Pisani), Laringe. A disp.: Russo, Sanguineti, Vitale, Calone. All.: De Michele

Marcatori: 85’ Malafronte – 44’ Alvino

Ammonizioni: Tarascio, Baumwollspinner, Capece – Amelio, Pisani