BACOLI/ “La Notte Prima”: al Fusaro la presentazione del libro di Massimo Ugolini

BACOLI – Dove eri e cosa facevi “la notte prima” del terzo Scudetto del Napoli? Quali emozioni e cosa pensavi la notte prima di quell’Udinese-Napoli che sancì la conquista del terzo tricolore della storia azzurra? Si parte da queste domande, per poi fare un viaggio a ritroso nel tempo, per raccontare il senso del libro “La Notte Prima” (Cairo Editore), scritto dal giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, inviato al seguito del Calcio Napoli da tantissimi anni, in occasione del trionfo della squadra di Luciano Spalletti e di uno Scudetto atteso da 33 anni in città ed in tutta la provincia. Attese e festeggiamenti che hanno coinvolto, ovviamente, anche i Campi Flegrei, con i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida. Che oggi tremano a causa del fenomeno del bradisismo, ma che fino a sei mesi fa hanno tremato di gioia ed entusiasmo. Per questo motivo non poteva mancare l’appuntamento con la presentazione del libro di Massimo Ugolini “La Notte Prima”, con i racconti di Maurizio De Giovanni, anche a Bacoli, Giovedì 23 novembre, alle ore 19:00, presso la Sala Ostrichina Giuseppe Scotto di Luzio del Parco Borbonico del Fusaro. Previsti i saluti del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione e l’intervento dei giornalisti Antonio Russo e Nico Erbaggio. Un libro, quello del tassista Ugolini (il personaggio protagonista del testo), imprescindibile per tutti i tifosi del Napoli che vogliono conoscere chicche e aneddoti inediti. Alcuni sono dettagli che possiamo definire laterali, altri costituiscono la spina dorsale della storia recente del club di Aurelio De Laurentiis. Tantissime verità, molti retroscena datati, come l’ammutinamento del novembre 2019 oppure il Napoli di Benìtez o quanto accaduto dopo quel disgraziato Empoli-Napoli da 0-2 a 3-2 della stagione prima dello Scudetto.

LA SINOSSI DEL LIBRO – È una lunga notte, quella che precede la conquista del terzo scudetto nella storia del Napoli; una notte indimenticabile, attesa per trentatré anni, raccontata da un giovane tassista con il «bernoccolo» del giornalismo. Una notte passata girando per la città che vive una veglia insonne, tra amici di una vita, colleghi con tante storie da riportare, ospiti illustri e inattesi, ritorni nostalgici obbligati, scenari inconsueti, rivelazioni inedite. Il tutto con lo sguardo commosso e complice verso i protagonisti che hanno attraversato le vicende della squadra napoletana: giocatori, dirigenti, allenatori di cui scopriamo, grazie all’occhio privilegiato di un insolito testimone, grandi gioie e piccole debolezze, narrate con affettuosa partecipazione. Tutto in una notte per provare a descrivere, con un’angolazione differente, il rapporto di un’intera città con la sua squadra e i suoi idoli, tra contraddizioni e difficoltà ma anche con le qualità e i valori che hanno sempre fatto innamorare chiunque abbia giocato a quelle latitudini. Una carrellata vissuta dal tramonto all’alba per delineare una passione inesauribile e trasversale tra ambienti diversissimi e sensibilità solo apparentemente lontane, dai quartieri periferici ai palazzi nobiliari sul mare, tutti accomunati dalla lealtà e dall’amore verso una squadra di nuovo vincente anche senza il genio funambolico e irripetibile di Diego Armando Maradona. Con Racconti di Maurizio de Giovanni.