POZZUOLI/ Palazzo Migliaresi si colora di blu per la Giornata mondiale dell’Infanzia

POZZUOLI – Pozzuoli si conferma città amica dei bambini e degli adolescenti. In occasione, infatti, della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, questa sera Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, sarà illuminato di blu. In un periodo in cui le guerre mettono in pericolo non solo i diritti, ma la vita stessa di milioni di bambine, bambini e adolescenti, il Comune di Pozzuoli aderisce alla campagna “Go Blue”, lanciata dall’Unicef per sensibilizzare sul diritto alla pace contenuto nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

I DATI UNICEF – In tutto il mondo, gli attacchi indiscriminati ai civili continuano senza sosta: più di 400 milioni di bambini vivono in aree di conflitto. Per rimarcare il diritto di ogni bambino a vivere in pace, l’UNICEF Italia lancia il brief “Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate” con un focus su: Palestina/Israele, Haiti, Siria, Sudan, Ucraina e Yemen. Secondo le Nazioni Unite, tra il 2005 e il 2022, almeno 120.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle guerre nel mondo, una media di quasi 20 al giorno. I conflitti sono responsabili dell’80% di tutti i bisogni umanitari e stanno interrompendo l’accesso ai beni di prima necessità, come il cibo e l’acqua, e condannano le persone alla povertà estrema. I bambini non iniziano i conflitti e non hanno il potere di fermarli. Hanno bisogno che tutti noi mettiamo la loro sicurezza in primo piano e che immaginiamo un futuro in cui siano in salute, vivano in sicurezza e istruiti.