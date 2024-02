Via Crucis a Pozzuoli, cambia il dispositivo di viabilità

POZZUOLI – Via Crucis cittadina, cambia il dispositivo di viabilità a Pozzuoli. Il corteo religioso, che si terrà il 22 marzo a partire dalle 17:30, interesserà, 0ltre all’area personale, alcune arterie circostanti: Corso della Repubblica, via Guglielmo Marconi, via Carlo Rosini, via Vecchia San Gennaro, via Vigna, via Solfatara, via San Gennaro. Da qui l’ordinanza con cui vengono disposti il divieto di transito e di sosta lungo il percorso della processione.