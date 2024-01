VARCATURO/ Pneumatici e rifiuti speciali accatastati, denunciato un meccanico

VARCATURO – Questa mattina nella frazione di Varcaturo i carabinieri della locale stazionem insieme al nucleo carabinieri forestale di Pozzuoli e ai militari dell’esercito Italiano, hanno effettuato un servizio a largo raggio nella lotta all’inquinamento ambientale. Denunciato un 37enne titolare di un officina meccanica a via Madonna del Pantano. I carabinieri hanno infatti trovato diversi pneumatici fuori uso accatastati e contenitori di rifiuti speciali – pericolosi e non – miscelati tra loro. Trovata anche una vasca piena di rifiuti liquidi non autorizzata. L’area di circa 40 metri quadrati è stata sequestrata.