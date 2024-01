POZZUOLI/ Il compagno di scuola è affetto da SMA e non riceve assistenza sanitaria: 180 alunni saltano le lezioni

POZZUOLI – È un grido di aiuto quello sollevato dalle mamme del plesso “Vittorio Emanuele” di Arco Felice. Le famiglie hanno deciso di fare muro e di mostrare la massima solidarietà a un bambino con grave disabilità che frequenta l’istituto scolastico di Pozzuoli. «È affetto da SMA e ad oggi non ha un’assistenza sanitaria scolastica. La mamma del bambino è costretta a permanere a scuola perché il piccolo necessita di essere aspirato dai muchi e mantenere pervie le vie aeree. Dal 16 gennaio è nato un movimento da parte di noi genitori e quello stesso giorno abbiamo bloccato le lezioni non facendo presentare i bambini a scuola. La direttrice, quello stesso pomeriggio, ha chiesto una riunione con un’associazione, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte», si legge in una missiva inviata da una delle genitrici all’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. «Noi smuoveremo mari e monti affinché venga garantito a questo bambino il diritto sacrosanto all’assistenza sanitaria durante l’orario scolastico perché quando i diritti non sono di tutti diventano dei privilegi. Noi siamo privilegiati perché godiamo di una buona salute, ma non è più possibile ignorare tale questione», scrivono le mamme all’organizzazione no-profit che ha poi rilanciato l’appello in rete, indirizzandolo al sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.