Ischia e la leggenda dei cani immortali

ISCHIA – Nella splendida isola d’Ischia a Via Vittorio Emanuele a Barano viveva una anziana signora con 2 pastori tedeschi. La nonnina viveva da sola, non aveva figli, e scrisse un testamento un poco particolare, ovvero alla sua dipartita la sua villa sarebbe andata in eredità alla Croce Rossa , ma fino a quando i suoi cani erano in vita nessuno ne poteva prendere possesso. Nemmeno l’ereditiera CRI. Naturalmente i cani invecchiavano e morivano, ma la cosa buffa di questa storia è che gli abitanti di Barano periodicamente li sostituivano con altri pastori tedeschi pur di lasciare la villa così come era. Insomma un continuo “turnover” canino che alla fine è terminato con la presa di possesso della struttura da parte della Croce Rossa. Questa sede è stato l’importantissimo quartier generale durante la tragica frana che ha colpito l’isola verde recentemente. Leggenda metropolitana? Realtà? Resta una storia che è piaciuta tanto.