BACOLI/ Lavori di rigenerazione urbana, via Cento Camerelle chiude per oltre 3 mesi

BACOLI – In occasione dei lavori di rigenerazione urbana, che prenderanno il via la prossima settimana, è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Cento Camerelle, a Bacoli. La strada sarà chiusa da lunedì 22 gennaio a martedì 30 aprile 2024, dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Un provvedimento, quello dello stop al transito, che per gli enti preposti si rende necessario al fine di svolgere in sicurezza l’intervento previsto. Il tratto inibito al transito veicolare – si legge nell’ordinanza – è di ridotte dimensioni ed è comunque raggiungibile dagli autoveicoli, utilizzando il percorso alternativo di via Pagliaro.