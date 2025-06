Terremoto, la nota dal Ministero: «Controlli a tappetto. Dal Governo interventi senza precedenti»

BACOLI – “Seguo con la massima attenzione la situazione ai Campi Flegrei. Dopo la violenta scossa di questa mattina, tra le più forti mai registrate, sono in costante contatto con Rfi, Anas e il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania che stanno effettuando gli accertamenti relativi alle infrastrutture e al sistema dei trasporti. Rfi ha sospeso la circolazione sulla rete ferroviaria nel nodo di Napoli per svolgere le opportune verifiche e al momento non risultano criticità. Sono in corso sopralluoghi da parte di Anas su ponti e viadotti e non si evidenziano al momento anomalie o danni strutturali. Anche il Provveditorato ha verificato le condizioni delle opere pubbliche senza riscontrare problematiche. Continuerò a seguire da vicino l’evolversi della situazione. Il Governo sta mettendo in campo interventi senza precedenti e proprio domani la Camera discuterà il terzo decreto Campi Flegrei. Ringrazio il personale tecnico, la Protezione civile e tutti coloro che stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini“. Lo afferma il deputato campano e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.