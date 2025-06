Il sindaco di Bacoli «Niente danni, siamo in attesa dei lavori per il rafforzamento dei costoni»

BACOLI – «La scossa c’è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell’evento, non ci sono danni a persone, ma c’è il crollo di un costone all’isolotto Pennata» ha detto il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, nei minuti successivi alla scossa di magnitudo 4.6 «Sollecitiamo l’avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare. Sono stati stanziati 10 milioni di euro, attendiamo l’apertura dei cantieri».