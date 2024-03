VARCATURO/ Alcol e violenza, 34enne picchia la convivente: arrestato

VARCATURO – Il suo alito dava senso a quella bottiglia di vino semivuota, la violenza una diretta emanazione di quella dipendenza ormai consolidata. Per un 34enne di Giugliano sono scattate le manette, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono stati allertati da una chiamata disperata. Una voce rotta dal pianto chiedeva aiuto, ad accompagnare le sue parole disperate un sottofondo di grida sconnesse e minacce. L’intervento è stato immediato, la lite ancora in corso. La vittima, una 25enne napoletana, era disperata. Sul corpo visibili ematomi causati dalle botte. L’uomo era ubriaco e aveva preso a picchiare selvaggiamente la convivente.

LE VIOLENZE – Le aveva stretto una mano al collo e poi l’aveva presa a calci alle gambe. Poi pugni al torace e schiaffi in pieno volto. Il 34enne è stato arrestato e portato in carcere, la vittima in ospedale. Secondo quanto emerso, le vessazioni non erano una novità. Erano ormai 6 anni che andavano avanti, sempre causate dall’abuso di alcolici.