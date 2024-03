POZZUOLI/ «Cancellata la visita pneumologica per mia suocera prenotata a giugno scorso»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve. Vorrei far sapere a tutti quanto, oramai, siamo rovinati ed arrivati alla frutta. In data 29 giugno 2023 mi reco presso il Cup di Monterusciello per prenotare a mia suocera 70enne una visita pneumologica e relativa spirometria. Mi viene data per il 5 aprile 2024 presso l’ospedale S.M. delle Grazie di Pozzuoli. Ebbene, poco fa, il 27 marzo alle ore 16.00 circa, ricevo una telefonata dove mi si invita a rifare la prenotazione perché lo pneumologo non effettua più visite ambulatoriali in ospedale. E quando la farà la visita mia suocera? Siamo proprio finiti. L’Italia è in un crack finanziario. Scusi per lo sfogo, ma vorrei che tutti lo sapessero». (Vincenzo V.)