Aspetta 10 mesi per una visita, il medico si assenta e salta tutto: il calvario di una paziente all’ASL di Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo aver atteso dieci mesi per una visita ortopedica, si è vista negare la prestazione a causa dell’assenza del medico comunicata solo con qualche ora prima. Un calvario senza fine per Margherita, 78enne di Pozzuoli vittima dei ritardi della sanità campana. Tutto è iniziato lo scorso 25 settembre con la prenotazione effettuata presso l’ufficio di via Terracciano. Ottenuta la data della visita, fissata per il 20 giugno scorso, dopo la lunga attesa il giorno prima è arrivata la doccia fredda: con una telefonata l’Asl Napoli 2 Nord le ha comunicato dell’assenza dell’ortopedico, invitandola ad effettuare una nuova prenotazione tramite il CUP che allungherà ulteriormente l’attesa. «Il pomeriggio precedente mi hanno telefonato per dire che l’ortopedico non ci sarebbe stato e di fare un’altra prenotazione. – ha spiegato Margherita al nostro giornale – Alle mie rimostranze hanno detto che non era possibile indirizzarmi presso un altro ortopedico presso un’altra sede. È normale tutto questo?».