Festa in barca a Pozzuoli: controllati oltre 300 ragazzini – LE FOTO

POZZUOLI – Festa nel mirino delle forze dell’ordine domenica sera a Pozzuoli. Oltre 300 ragazzini, mentre si accingevano a salire sulla motonave “Miryam” della flotta Gestour, sono stati sottoposti a rigidi controlli nell’ambito di un’attività di prevenzione e sicurezza condotta dai carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme ai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e ai militari della Capitaneria di Porto. Per circa un’ora la task force interforze ha controllato, uno ad uno, i ragazzini che erano in possesso dei ticket per accedere alla festa privata organizzata da alcuni giovani puteolani sulla “Miryam”. L’attività è servita a scongiurare l’introduzione di sostanze stupefacenti e armi bianche e ad identificare i partecipanti. Solo al termine dei controlli la motonave è salpata in direzione del porto di Baia.

