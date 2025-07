POZZUOLI/ «Erbacce e animali a Monterusciello: ecco lo stato pietoso in cui viviamo»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve vorrei segnalare una situazione pietosa che siamo costretti a vivere in via Pier Paolo Pasolini 8 a Monterusciello. Questa sarebbe una piazzola che non si vede più. Siamo abbandonati qui dietro talmente dall’erba alta dopo fatte tantissime segnalazioni al comune di Pozzuoli ma senza risposta ogni volta siamo costretti a chiamare noi qualche giardiniere a pulirci un po’ ma superficialmente perché la spesa è eccessiva e poi è un compito del comune visto che è un’area comunale. Siamo pieni di erbaccia animali che ci entrano in casa, abbiamo bambini piccoli vogliamo cortesemente che il comune di Pozzuoli ci manda qualcuno a tagliare questa erba perché non se ne può più grazie». (Valentina R.)