A Pasqua il servizio ferroviario sulla linea Cumana per Torregaveta sarà attivo fino a fine servizio

POZZUOLI – In occasione della Santa Pasqua, domenica 31 marzo, il servizio ferroviario EAV verrà effettuato dalle ore 07:00 fino alle ore 14:00 circa. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta, a partire dalle ore 16:00 circa, il servizio ferroviario sarà attivo sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta fino a fine servizio. I servizi di trasporto su gomma saranno invece svolti dalle ore 07:00 alle ore 13:30 circa, ad eccezione del servizio del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei – Vesuvio e sulle linee linee Miseno-Cuma, Baia –Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del Porto e Supporto Treni Sorrento, dove verrà effettuato regolarmente servizio secondo orari di giornata festiva. Nella giornata di Lunedì in Albis, il servizio si svolgerà regolarmente, come da programma.