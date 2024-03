Pasqua, il vescovo nel carcere femminile di Pozzuoli per la messa

POZZUOLI – In occasione della Santa Pasqua, il vescovo Carlo Villano arriverà domenica mattina nella Casa circondariale di Pozzuoli per celebrare la messa. La cerimonia eucaristica si terrà alle 10:30 presso la cappella del carcere. Un momento significativo, di particolare intensità e raccoglimento. Già nella giornata di Natale il vescovo ha celebrato nel carcere di via Pergolesi la messa solenne della Natività e ha consegnato doni a ciascuna detenuta. La cerimonia nella casa circondariale femminile di Pozzuoli non è l’ultimo appuntamento della Settimana Santa. Alle 11,30 si terrà infatti la Messa presso la Basilica Cattedrale San Procolo Martire al Rione Terra.