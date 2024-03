Leone d’Oro per meriti professionali al puteolano Amedeo Bianchi

POZZUOLI – Leone d’Oro ad Amedeo Bianchi, puteolano di origine e lombardo-veneto di adozione. Il magistrato della Corte dei Conti è stato insignito del riconoscimento per meriti professionali. Tale riconoscimento viene identificato con il premio cinematografico assegnato nell’ambito della Mostra internazionale d’arte cinematografica. Il premio, in oro zecchino 24 carati, gli verrà consegnato nella cerimonia in programma stamattina nel Palazzo della Regione a Venezia. Madrina e conduttrice della manifestazione sarà l’attrice Luz Adriana Sarcinelli, docente universitaria, vincitrice del Leone d’argento come miglior attrice emergente nel 2016 e del Premio Comunicazione 2022.