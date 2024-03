POZZUOLI/ «Multata perché mentre ero nel traffico ho ricevuto un messaggio da mia figlia disabile»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «È assurdo con tutti i problemi che ci sono a Pozzuoli, tra parcheggiatori abusivi, veicoli senza assicurazione e pullmini guidati da stranieri irregolari, i vigili urbani mi hanno fatto una multa perché ero alla guida nel traffico e stavo utilizzando il telefono. Se mi avessero fatto accostare, avrei spiegato che avevo ricevuto un messaggio da mia figlia, che è disabile e che poco prima non si era sentita bene. Non solo devo pagare, ma mi sono stati anche decurtati 5 punti dalla patente, dopo aver trascorso almeno un’ora nel traffico di via Rosini con la preoccupazione di mia figlia che era a scuola. Sono veramente disperata. Già ho i miei problemi, non credo sia normale che persone oneste debbano sempre avere la peggio». (Monica C.)