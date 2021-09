MONTE DI PROCIDA – Ancora un’opportunità per vaccinarsi, senza prenotazione, grazie all’iniziativa “Vaccino in tour” in collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord. L’appuntamento è per domenica, dalle 16 alle 23, in piazza 27 Gennaio a Monte di Procida. Si potranno vaccinare tutti i cittadini dai 12 anni in su, purché residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. Durante l’iniziativa saranno effettuate solo prime dosi. I cittadini saranno poi riconvocati in un secondo momento per le seconde dosi. Il vaccino utilizzato sarà Pfizer.