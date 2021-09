NAPOLI – I carabinieri della Compagnia Napoli Centro questa notte hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un 46enne napoletano. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’ospedale dei Pellegrini. Una donna di 44 anni era stata colpita violentemente al volto dal marito con l’asta metallica di una scopa. Nel referto “trauma facciale” e 15 giorni di riposo medico. Durante gli accertamenti, i carabinieri notano il 46enne al pronto soccorso. L’uomo – alla vista dei militari – fugge. Verrà rintracciato poco dopo presso la sua abitazione ed arrestato. I carabinieri, infatti, hanno ascoltato la vittima e ricostruito diversi episodi di violenza domestica avvenuti negli anni. L’arrestato è in attesa di giudizio. La donna sarà seguita dal centro anti-violenza presente sul territorio.