POZZUOLI – Sono già 23 le scuole che vedranno la presenza dei medici vaccinatori dell’Asl Napoli 2 Nord per sottoporre al vaccino contro il Covid-19 gli alunni, i genitori e il personale docente che lo desideri. La scelta della Direzione Strategica punta sull’importanza della scuola come riferimento per le comunità del territorio, con l’obiettivo del coinvolgimento dei giovani alla vaccinazione contro il Covid-19 e accrescere la consapevolezza dei genitori. Significativi i risultati fin qui ottenuti grazie la campagna “Facciamo squadra”, con il tour dei camper in azione nelle scuole operanti, con oltre 2000 vaccinazioni già somministrate agli studenti dai 12 anni in su ed al personale scolastico presso le 12 scuole già visitate. Nella prossima settimana il tour toccherà istituti scolastici di Acerra, Monterusciello, Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Crispano. L’elenco completo delle tappe verrà comunicato settimanalmente dall’Asl Napoli 2 Nord sul proprio sito web www.aslnapoli2nord.it​.

ISTITUTO PETRONIO – A Pozzuoli il 17 e il 20 settembre potranno vaccinarsi studenti, genitori e personale scolastico del Petronio. L’istituto alberghiero parteciperà attivamente per la campagna di vaccinazione dell’Asl. Venerdì 17 settembre il camper con i medici e gli infermieri dell’Asl sarà nella sede di Monterusciello e lunedì 20 nella sede di Pozzuoli in via Solfatara. L’orario previsto per consentire la vaccinazione va dalle 8 alle 14. Su richiesta saranno effettuati tamponi molecolari. Potranno vaccinarsi gli studenti con più di 12 anni, i genitori, i docenti e il personale scolastico. Per i minori è necessaria la presenza di uno dei genitori. Tutti dovranno portare con la tessera sanitaria.