POZZUOLI/ Incidente o tentato omicidio: è giallo sul 33enne investito sulla spiaggia di Licola

POZZUOLI – Lo hanno lasciato a terra ferito e con il volto insanguinato. Sulla sabbia ancora i segni delle ruote di una o più moto che, poco prima, lo avevano raggiunto sulla battigia dove stava passeggiando. Assume i contorni di un giallo il ferimento ieri del 33enne L.N., puteolano, trasferito nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari dell’uomo che, intorno alle 17:30, hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto, nel tratto di arenile tra Licola e Cuma davanti alla Foresta di Cuma, sono giunte due automediche e un’ambulanza. Difficoltoso è stato l’intervento da parte dei sanitari che a fatica hanno raggiunto il 33enne, lasciato a terra con lesioni al volto.

IL GIALLO – In quei minuti la spiaggia era quasi completamente vuota, condizione che porterebbe ad escludere l’ipotesi dell’incidente. Per chi era in sella a una moto, infatti, sarebbe stato improbabile non vedere l’uomo camminare sulla battigia. Condizioni che avvalorerebbero, invece, la tesi di un agguato, un ferimento voluto: qualcuno potrebbe aver raggiunto il 33enne sulla spiaggia per poi colpirlo al volto.

NESSUNA SEGNALAZIONE – Una vicenda non poco chiara, a cui si aggiunge un ulteriore particolare: le forze dell’ordine non sarebbero state allertate. Non risultano segnalazioni né dal luogo del ferimento né dall’ospedale dove il 33enne è stato trasferito dopo aver ricevuto le prime cure.