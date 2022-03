POZZUOLI – L’adolescenza è un momento molto importante sia per la somministrazione di richiami di vaccinazioni già effettuate nell’infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo periodo della vita. Fino al 31 marzo in tutti gli hub vaccinali del’Asl Napoli 2 Nord in modalità open day è possibile far vaccinare i propri figli dagli 11 ai 13 anni contro l’HPV.

HUB ATTIVI IN AREA FLEGREA – Distretto 35 Pala – Trincone – Monteruscello – Pozzuoli 13:00-19:00; Bacoli – Ostrichina 9:00 -13:00 (sab-dom).