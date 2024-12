Una persona denunciata per atti persecutori: sequestrati piombini, walkie-talkie, coltelli e una pistola

ISCHIA – Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione a Barano d’ Ischia dove era stata segnalata una violenta lite familiare. Gli operatori, giunti repentinamente sul posto, hanno individuato le parti in lite e le hanno riportate alla calma; le due persone coinvolte, una donna e un uomo, avevano ecchimosi al volto e ferite alle mani, pertanto, sono state immediatamente soccorse da personale sanitario. I poliziotti hanno rinvenuto, nei pressi delle scale interne dell’alloggio, un mirino da arma da fuoco; pertanto, essendovi fondato motivo che potessero essere occultate armi, hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno, difatti, rinvenuto, all’interno di un borsone, una valigetta con una pistola soft air, piombini, walkie-talkie, 17 coltelli, di cui alcuni modificati, e 2 falcetti. Successivamente, gli agenti hanno accertato che, la donna, dopo essersi presentata a casa del cognato per incontrare i suoceri, era stata aggredita dallo stesso, come accaduto in precedenti occasioni. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per atti persecutori; mentre, tutto il materiale rinvenuto nel suo appartamento è stato sottoposto a sequestro.