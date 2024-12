POZZUOLI/ Nuovo segretario del PD, c’è il nome di “garanzia”: si va verso la Fum(o)ata bianca

POZZUOLI – Si va verso la fumata bianca per la scelta del nuovo segretario del circolo cittadino del Partito Democratico di Pozzuoli. A quattro giorni dal congresso il nome di “garanzia” richiesto da più parti è quello di Franco Fumo, dirigente storico del Pd con una lunga militanza politica nel centrosinistra. Due volte assessore comunale a Pozzuoli, capo di gabinetto e consigliere politico, Fumo è il profilo che sta mettendo d’accordo la stragrande maggioranza dei 408 tesserati, consiglieri comunali e vertici regionali del partito.

IL TRAGHETTATORE – «Lo farò solo se ci sono le garanzie per una lista unica che metta insieme tutte le varie anime democratiche del nostro partito. – fa sapere Fumo – Il mio impegno sarà finalizzato alla ricostruzione del Partito Democratico che per due anni e mezzo non c’è stato. Parliamo di un partito che affonda le radici nel centrosinistra, a partire dalla vecchia margherita e dai DS e che dal 1993 ha dato i sindaci a questa città governando per quasi 30 anni. Siamo la quinta città della Campania con numeri da record, tra le prime a Napoli e provincia, qui c’è una forza incredibile, ci sono numeri importanti ed è un peccato disperdere queste idee e queste risorse. Ora è inutile parlare del passato, di quanto è accaduto negli ultimi due anni e mezzo. Dobbiamo cercare di coinvolgere quante più persone nella vita democratica del partito. Voglio essere un traghettatore, un ponte tra il passato e il futuro per lasciare a questa città una nuova e giovane classe politica». Il congresso è previsto per sabato e domenica al complesso Agave dove sono attesi i vertici regionali del partito.